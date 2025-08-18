Pianeta Milan
Calciomercato Milan: Musah si allontana dal Nottingham Forest

Calciomercato Milan: Musah si allontana dal Nottingham Forest - immagine 1
Il Nottingham Forest si assicura un nuovo centrocampista. Il club inglese ha ufficializzato l'arrivo di Hutchinson: Musah si allontana?
Il Nottingham Forest si assicura un nuovo centrocampista. Il club inglese ha ufficializzato l'arrivo di Hutchinson, giovane innesto che rafforza il reparto. Questo acquisto, però, sembra cambiare i piani di mercato e allontanare un altro nome accostato di recente al club: Yunus Musah.

Affare Musah in stand-by: il Nottingham Forest vira su Hutchinson

L'arrivo di Hutchinson sembra aver raffreddato l'interesse del Nottingham Forest per il centrocampista del Milan, rendendo meno probabile un suo trasferimento in Premier League.

Musah, nel frattempo, al Milan sta cercando di trovare sempre più spazio e fiducia. Per il Nottingham Forest, invece, l'arrivo di Hutchinson è una mossa strategica per dare più opzioni e qualità al proprio centrocampo.

