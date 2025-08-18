Calciomercato Milan: Musah si allontana dal Nottingham Forest

Musah, nel frattempo, al Milan sta cercando di trovare sempre più spazio e fiducia. Per il Nottingham Forest, invece, l'arrivo di Hutchinson è una mossa strategica per dare più opzioni e qualità al proprio centrocampo.
CALCIOMERCATO MILAN
Il Nottingham Forest si assicura un nuovo centrocampista. Il club inglese ha ufficializzato l'arrivo di Hutchinson, giovane innesto che rafforza il reparto. Questo acquisto, però, sembra cambiare i piani di mercato e allontanare un altro nome accostato di recente al club: Yunus Musah.
L'arrivo di Hutchinson sembra aver raffreddato l'interesse del Nottingham Forest per il centrocampista del Milan, rendendo meno probabile un suo trasferimento in Premier League.
