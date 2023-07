Calciomercato Milan – Musah, pronta una nuova offerta

Era quasi fatta per Yunus Musah al Milan in questo calciomercato, poi il presidente del Valencia ha deciso di mandare all'aria tutto. I rossoneri avevano chiuso per 13 milioni più 4 di bonus, ma poi la società spagnola ha cambiato idea e non se n'è più fatto nulla. Tuttavia, sembra più una strategia per far alzare l'offerta al Milan, forte dell'accordo col giocatore. Musah vuole venire a giocare in rossonero e il Milan è pronto ad accontentarlo. Oggi, infatti, secondo SportMediaset, il Milan tornerà alla carica. Pronta una nuova offerta. Sul piatto la stessa cifra, ma con 15 milioni di parte fissa e 2 di bonus. La sensazione è che ancora non basterà per avere il sì definitivo, ma che si sia molto vicini. Forse basterà alzare davvero di un milione di bonus l'offerta e Musah, statunitense classe 2002, diventerà rossonero. Taremi, sì al Milan: le ultime news di mercato >>>