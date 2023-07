Calciomercato – Musah vuole il Milan: braccio di ferro con il Valencia

In questa sessione di calciomercato, il Milan sta spingendo per l'acquisto di Yunus Musah: distanza leggera col Valencia

Il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi. I rossoneri dopo aver chiuso col Villarreal per Samuel Chukwueze, spingono anche per Yunus Musah. A centrocampo sono già arrivati Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek.