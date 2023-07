Calciomercato Milan – Sprint per Musah: con lui c’è già intesa, ma …

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha anche fatto il punto della situazione su Yunus Musah , classe 2002 , centrocampista statunitense in possesso del passaporto italiano che il Diavolo, ormai da qualche tempo, sta trattando con il Valencia .

Calciomercato Milan: avanti a oltranza per Musah

Per la 'rosea', servirà ancora tempo per arrivare alla fumata bianca per il trasferimento del numero 4 dei 'Murciélagos' alla corte di Stefano Pioli. Il Milan ha in pugno il giocatore, che ha giocato 37 partite tra Liga e coppe nazionali con il Valencia nell'ultima stagione, anche perché, da tempo, Musah e i rossoneri hanno trovato un'intesa.