Calciomercato Milan – Musah potenza e tecnica: prossimi giorni decisivi

Calciomercato Milan, giorni decisivi per Musah?

Yunus Musah, si legge, è un talento versatile, che Pioli potrebbe modellare in base alle esigenze di squadra. A vent’anni ha già alle spalle tre stagioni da oltre trenta presenze (al Valencia un totale di 108 partite, titolarissimo anche nella breve gestione Gattuso, e 5 gol). Abbina potenza e tecnica: un profilo simile non poteva non finire nei radar rossoneri. Per la stessa logica il Valencia non vorrebbe scendere sotto i 25 milioni, mentre il Milan, forte dell’alleanza con il giocatore, vorrebbe chiudere a meno. I contatti dei prossimi giorni, potrebbero essere decisivi per la buona riuscita dell'operazione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ecco il sogno di Moncada per la punta