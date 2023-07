Calciomercato Milan – Pioli aspetta Musah per la tournée negli USA

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto su Yunus Musah, obiettivo di calciomercato del Milan, per il quale i rossoneri sono in trattativa con il suo club di appartenenza, il Valencia. I rossoneri vorrebbero chiudere i negoziati in questi giorni, di modo da poter salire sull'aereo per gli Stati Uniti d'America, dove il Diavolo disputerà tre amichevoli contro Real Madrid, Juventus e Barcellona, anche con Musah.