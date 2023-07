Calciomercato Milan – Reijnders rossonero: cifre e dettagli del contratto

Tijjani Reijnders, ultimo colpo di calciomercato del Milan, lavorerà per la prima volta, oggi, a Milanello, agli ordini di mister Stefano Pioli. 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Reijnders, che ieri ha eseguito tutto l'iter delle visite mediche con i rossoneri, si presenterà già in buona condizione. Aveva già iniziato, infatti, la preparazione in patria con l'AZ Alkmaar prima del trasferimento al Milan.