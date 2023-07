Calciomercato Milan – Musah discorso non chiuso: le ultime

Un reparto che subirà e sta già subendo una chiara rivoluzione. Il centrocampo del Milan titolare della scorsa stagione non ci sarà più. Tonaliè andato in Premier mentre Bennacer starà ai box per molto tempo. I rossoneri hanno chiuso il colpo Loftus-Cheek e stanno chiudendo anche per Reijnders. Per il Diavolo, però, potrebbe non bastare. Pioli potrebbe volere un ulteriore innesto al centro del campo. Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport.