Calciomercato – Musah, sì al Milan: le cifre della proposta rossonera

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , si è soffermato su Yunus Musah . La prossima settimana, infatti, partirà il vero assalto del Diavolo al centrocampista statunitense, classe 2002 : con il Valencia ci sono, infatti, ampi margini per trovare un'intesa, mentre tra il Milan e il giocatore c'è già il giusto feeling.

Calciomercato Milan, pronto l'assalto a Musah

I prossimi giorni, ha commentato il quotidiano romano, saranno cruciali affinché si abbassi il prezzo del suo cartellino. Il Milan vuole arrivare alla fumata bianca per il giocatore nato a New York ma cresciuto a Castelfranco Veneto e in possesso del passaporto italiano entro l'inizio del ritiro di Milanello, in programma lunedì 10 luglio.