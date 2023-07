Calciomercato Milan – Musah si avvicina? Ancora out dall’allenamento

Dopo gli acquisti di Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders il Milan starebbe continuando a spingere per il terzo colpo a centrocampo, Yunus Musah. Nonostante la doppia offerta al Valencia, però, il club spagnolo non lo vorrebbe far partire a queste cifre, anzi avrebbe intenzione di creare una vera e propria asta per lo statunitense.