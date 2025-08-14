Calciomercato Milan, Musah al Napoli possibile? Il punto da Moretto

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla così della situazione Yunus Musah e del Milan. Ecco il suo ultimo aggiornamento

"Anche per Musah le cose sono cambiate, sta convincendo Allegri, che crede di potere costruire un progetto intorno a lui. Non mi risulta un ritorno del Napoli, ma mi dicono che ad oggi non basterebbero 25 milioni di euro". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parlò così della situazione Musah e del Milan. Ecco il suo ultimo aggiornamento per quanto riguarda il possibile interesse del Napoli dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.