Calciomercato Milan, Musah al Napoli possibile? Il punto da Moretto

Questo il punto su Yunus Musah: il centrocampista potrebbe davvero restare in rossonero a meno di offerte fuori mercato nei prossimi giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
"Anche per Musah le cose sono cambiate, sta convincendo Allegri, che crede di potere costruire un progetto intorno a lui. Non mi risulta un ritorno del Napoli, ma mi dicono che ad oggi non basterebbero 25 milioni di euro". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parlò così della situazione Musah e del Milan. Ecco il suo ultimo aggiornamento per quanto riguarda il possibile interesse del Napoli dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.
"Il Napoli sta valutando che tipo di rinforzi inserire in questa ultima parte di calciomercato. C'è anche la possibilità che arrivi un centrocampista. E' stato fatto il nome di Musah, ma Musah in questo momento non ci risulta possa essere vicino al Napoli o che il Napoli stia cercando seriamente di acquistare".
Questo il punto su Yunus Musah: il centrocampista potrebbe davvero restare in rossonero a meno di offerte fuori mercato nei prossimi giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA