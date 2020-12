Calciomercato Milan – Musacchio, si valuta la cessione a gennaio / News

Calciomercato Milan, Musacchio via a gennaio?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Non solo mercato in entrata per il Milan, che dovrà tappare qualche buco dovuto alle assenze e non solo. Sul piatto di Paolo Maldini c'è da risolvere anche qualche cessione nel mese di gennaio. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' Mateo Musacchio, in scadenza nel 2021, è uno dei giocatori in uscita: il suo rinnovo di contratto sembra più lontano che mai. Ma c'è dell'altro, con la società che sta ragionando ad una partenza anticipata per risparmiare qualche mese di un ingaggio non troppo leggero (2 milioni di euro netti a stagione). Ci sono diversi club interessati al classe 1990, anche in Italia: tra questi occhio al Genoa.