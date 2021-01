Calciomercato Milan – Musacchio rifiuta tutti: via a zero in estate | News

Calciomercato Milan, Musacchio andrà via da svincolato

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mateo Musacchio, classe 1990, è indubbiamente ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli.

Il difensore centrale argentino, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, non rinnoverà il suo accordo con il club di Via Aldo Rossi. Che, per inciso, avrebbe voluto venderlo in questa sessione di calciomercato di gennaio.

Secondo quanto riferito da ‘Il Giornale‘ oggi in edicola, però, Musacchio, nonostante avesse ricevuto proposte dal Genoa e da alcuni club turchi, avrebbe rifiutato qualsiasi destinazione nell’immediato.

L’intenzione dell’ex River Plate e Villarreal, infatti, sarebbe quella di restare al Milan fino alla scadenza naturale del suo contratto e poi, in estate, andare via a parametro zero scegliendo in autonomia la sua nuova squadra.

