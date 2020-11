Calciomercato Milan – Musacchio non pensa al futuro: darà il massimo

Musacchio, nessuna distrazione dal futuro

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mateo Musacchio è ufficialmente tornato a disposizione della squadra dopo l’operazione in artroscopia alla caviglia sinistra dello scorso giugno. Il difensore centrale argentino, in scadenza di contratto il 30 giugno, è estremamente motivato a fare bene, senza pensare a cosa accadrà in futuro. Ad oggi, infatti, appare molto complicato un suo rinnovo di contratto visto il rendimento non eccezionale, l’età (va per i 31 anni, esattamente come Bonaventura lo scorso campionato) e uno stipendio da 2 milioni a stagione. Attualmente non è pervenuta nessuna offerta di rinnovo e l’addio al termine dell’annata sembra sempre più certo, ma Musacchio non ha intenzione di farsi trovare impreparato nel momento del bisogno.

