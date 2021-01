Calciomercato Milan – Musacchio, il Parma ci prova | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Parma su Musacchio

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Quale sarà il futuro di Mateo Musacchio? Con il probabile di Fikayo Tomori dal Chelsea gli spazi diventando sempre più ridotti, a testimonianza di come l’argentino non rientri più nei piani del Milan.

Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, nelle ultime ore ci sarebbe stata un’apertura da parte di Musacchio per il trasferimento al Parma. Ricordiamo che l’ex Villarreal è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno: il suo addio, dunque, sarebbe solo anticipato di qualche mese. Calciomercato Milan: pronti due colpi a parametro zero. VAI ALLA NOTIZIA>>>