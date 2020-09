Calciomercato Milan – Musacchio, futuro incerto: il punto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Da titolare ad esubero. Questo il triste destino, finora, per Mateo Musacchio, classe 1990, difensore argentino di passaporto spagnolo che gioca nel Milan dal 2017.

Musacchio, futuro in bilico

Musacchio, infatti, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2021 e, nelle intenzioni della società rossonera, avrebbe dovuto essere venduto in questa sessione di calciomercato.

Musacchio, un infortunio che ha complicato tutto

Problema: Musacchio si è infortunato nello scorso mese di giugno: operato alla caviglia sinistra, rientrerà non prima di ottobre inoltrato. Forse novembre. E quelle squadre della Liga spagnola che si erano interessate a lui si sono dileguate.

In autunno incontro con l’agente Lombilla

Musacchio, giocoforza, resterà al Milan per adesso. In autunno, poi, come riferito da ‘MilanNews.it‘, il club di Via Aldo Rossi valuterà le sue condizioni e stabilirà il futuro del numero 22 con il suo procuratore Marcelo Lombilla.

Queste le intenzioni dell’argentino

Le intenzioni di Musacchio sarebbero quelle di continuare a giocare in rossonero anche oltre la data di scadenza del suo contratto. Il Milan, però, sembra non essere propriamente di questo avviso …

