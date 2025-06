Calciomercato Milan, muro per Javi Guerra: la distanza con il Valencia

Per Javi Guerra il Milan ha presentato nelle scorse ore un'offerta da 20 milioni di euro, bonus compresi, rifiutata però dal Valencia. Gli spagnoli ne chiedono infatti almeno 25 milioni per il classe 2002, attualmente impegnato all'Europeo Under 21 con le 'Furie Rosse'. A riportarlo i giornalisti di Tuttosport.