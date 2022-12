Dalla Spagna: “Rinnovo Leao, il Milan accetta le sue richieste”

Rinnovo Leao, il Milan soddisferà il giocatore

Secondo il popolare quotidiano sportivo spagnolo, il Milan, pur di rinnovare il contratto di Leao, in scadenza come noto il 30 giugno 2024, sembrerebbe incline ad accettare la richiesta di 7 milioni di euro netti a stagione avanzata dall'entourage dell'attaccante portoghese al club di Via Aldo Rossi. Questo per arrivare quanto prima alla fumata bianca su una nuova intesa. La possibilità che Leao lasciasse il Milan per un altro top club europeo avrebbe accelerato i negoziati in tal senso.