Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Interessa il belga Meunier”

I Mondiali, si sa, sono un'ottima vetrina per i giocatori di tutto il globo, che hanno la possibilità di mettersi in mostra e sperare di ricevere una chiamata da qualche club importante. Non è questo il caso di Thomas Meunier, che probabilmente ha già raggiunto l'apice della sua carriera, ma non è detto che non possa ricevere altre proposte.