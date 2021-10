Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Kessié nella lista del Barcellona”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié, in scadenza di contratto con il Diavolo, tra gli obiettivi catalani per l'estate

Franck Kessié potrebbe lasciare il Milan a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo: più che una probabilità, sta diventando sempre più una certezza. Quello che, invece, ancora non si conosce, è il nome del nuovo club dove Kessié proseguirà la sua carriera.

Gli ultimi 'rumors' di calciomercato vedrebbero Kessié lasciare il Milan per il Barcellona . Secondo quanto riferito, infatti, dai colleghi di 'Mundo Deportivo', il centrocampista ivoriano è nella lista degli acquisti della società blaugrana per la prossima stagione.

Il Barça, che si è visto sfilare Georginio Wijnaldum sotto al naso dal PSG e che è stato costretto a vendere il gioiello di casa, Ilaix Moriba , al RB Lipsia proprio per via della sua ravvicinata scadenza contrattuale, sarebbe pronto ad approfittare dell'occasione Kessié.

In fin dei conti, un calciatore da 30 gol in 191 partite nella Serie A italiana, a costo zero, è un ghiotto affare da concludere. Sono tanti, naturalmente, i club europei che puntano Kessié: dal PSG all' Atlético Madrid , passando per Manchester United e Liverpool . Tra questi, si è inserito il Barça di Joan Laporta .

Ed il Milan, nel caso in cui Kessié lasciasse davvero il Diavolo a parametro zero, è già in cerca del sostituto: il nome più caldo è quello di Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia, anch'egli in scadenza contrattuale. Mercato, per il vice Brahim in arrivo la 'moncadata'! Le ultime news >>>