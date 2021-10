Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Interesse per Álex Collado”

Álex Collado, classe 1999, sarebbe un obiettivo di calciomercato del Milan in vista della sessione di gennaio. Ecco perché il Barcellona cede

Collado, sotto contratto con il club catalano fino al 30 giugno 2023 , gioca con il Barcellona B , poiché, a differenza di quanto accade per altri giovani blaugrana, quali Ansu Fati , Nico o Gavi , non trova spazio in Prima Squadra con il tecnico olandese Ronald Koeman . Motivo per cui vuole cambiare aria nei prossimi mesi.

Il ragazzo era convinto di trasferirsi, durante l'ultima estate, agli inglesi dello Sheffield United. Poi, però, il trasferimento è saltato ed Álex Collado è rimasto in Catalogna. Per crescere, però, non può continuare a giocare in categorie inferiori: si sta mettendo in mostra nella Youth League e spinge per mettersi alla prova su ben altri palcoscenici.