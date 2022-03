Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Depay obiettivo rossonero”

Memphis Depay potrebbe lasciare il Barcellona nella prossima sessione di calciomercato ed il Milan sarebbe interessato al suo acquisto

Sarà davvero difficile avere la meglio su così tanti club, ma i rossoneri faranno un tentativo per capire quanto sia effettivamente fattibile come operazione.

Fino ad ora per l'ex attaccante del Lione 20 presenze in Liga condite da 10 gol e 2 assist, mentre è rimasto a secco in tutte le altre competizioni.