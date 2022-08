Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Asensio, futuro da decidere”

Marco Asensio, obiettivo di calciomercato del Milan, è in scadenza di contratto con il Real Madrid. Fuori nelle prime due partite ufficiali

Marco Asensio, per un lungo periodo, è stato un obiettivo di calciomercato del Milan. I rossoneri, che erano alla ricerca di un esterno destro d'attacco che potesse fare anche il trequartista, avevano sondato anche il calciatore del Real Madrid, viste le particolari condizioni economiche per un suo trasferimento in rossonero.

Calciomercato Milan: quale sarà il futuro prossimo di Asensio?

Asensio, infatti, andrà in scadenza di contratto con i 'Blancos' tra meno di un anno, il 30 giugno 2023 e ha deciso di non rinnovare con la squadra Campione di Spagna in carica. Gli ottimi rapporti tra Milan e Real Madrid avrebbero anche potuto favorire una cessione del giocatore a titolo definitivo ai rossoneri per una cifra tutto sommato congrua all'enorme valore del ragazzo (25-30 milioni di euro), ma le richieste di ingaggio del suo procuratore, Jorge Mendes, non si sarebbero sposate poi così bene con il 'salary cap' del Diavolo.

Motivo per cui il Milan ha lasciato scadere la pista di calciomercato che portava ad Asensio per concentrarsi, poi, sull'acquisto di Charles De Ketelaere. Stamattina il 'Mundo Deportivo' ha dedicato un approfondimento al nativo di Maiorca, specificando come abbia ancora 15 giorni di tempo prima della chiusura del calciomercato estivo per prendere una decisione. Resterà un ultimo anno al Real Madrid da riserva, oppure cambierà subito aria per ritrovare continuità? In occasione, infatti, delle prime partite delle 'Merengues' (Eintracht Francoforte nella finale di Supercoppa Europea e Almería nella Liga) è rimasto a guardare.

Avere continuità, per Asensio, sarebbe anche fondamentale per avere il posto assicurato nella Spagna del Commissario Tecnico Luis Enrique che disputerà i Mondiali in Qatar. Mendes, secondo 'MD', ha sondato il terreno per piazzare Asensio con Milan, come detto, poi Liverpool, Manchester United, Chelsea e Arsenal in Premier League. Nessun club, però, ha voluto tentare un affondo concreto e deciso. Potrebbe tornare in ballo, 'last minute', l'ipotesi Roma. Ma soltanto nel caso in cui i giallorossi cedessero Nicolò Zaniolo al Tottenham.