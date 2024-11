Il Milan vorrebbe rinforzare il proprio reparto arretrato e avrebbe messo gli occhi su Cristhian Mosquera, secondo le ultime indiscrezioni. I rossoneri, come noto, hanno preso Strahinja Pavlovic nell'ultima sessione estiva di calciomercato, ma il serbo fino a questo momento non ha ancora convinto fino in fondo. Per questo motivo prossimamente porrebbe arrivare un rinforzo e le ultime in merito le ha fornite Matteo Moretto, in un articolo pubblicato su 'Relevo', noto portale iberico. Secondo quanto appreso il Diavolo avrebbe chiesto informazioni proprio per il colombiano, in vista della prossima estate.