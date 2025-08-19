Calciomercato Milan, Moretto: “Vlahovic, Tare lavora in prima persona”

"Il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando in prima persona per tenere vivi i contatti sia con l'entourage del giocatore che con la Juventus ", ha evidenziato Moretto sulla situazione del bomber serbo, classe 2000 , in scadenza di contratto con i bianconeri il 30 giugno 2026 .

"Vedremo se nei prossimi giorni l'operazione potrà diventare fattibile a livello di costi, ma il Milan sta facendo un lavoro importante per avvicinarsi a Vlahovic. Il Milan, va detto, tiene vive anche altre piste alternative com'è giusto che sia", ha chiosato il giornalista.