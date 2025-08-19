Calciomercato Milan, Moretto: “Vlahovic, Tare lavora in prima persona”

Pianeta Milan
Secondo Matteo Moretto, contatti costanti tra Igli Tare, Dusan Vlahovic e la Juventus per portare il serbo al Milan in questo calciomercato
Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fornito questo aggiornamento sul possibile arrivo di Dusan Vlahovic al Milan in un video pubblicato sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano.

"Oggi mi voglio concentrare su un nome per l'attacco del Milan, quello che mette d'accordo tutti, il preferito di tutto l'ambiente Milan per qualità, caratteristiche e voglia di rivincita, vale a dire quello di Dusan VlahovicTra le parti ci sono contatti costanti", ha esordito Moretto.

Calciomercato Milan, così Moretto sulla situazione Vlahovic

"Il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando in prima persona per tenere vivi i contatti sia con l'entourage del giocatore che con la Juventus ", ha evidenziato Moretto sulla situazione del bomber serbo, classe 2000, in scadenza di contratto con i bianconeri il 30 giugno 2026.

"Vedremo se nei prossimi giorni l'operazione potrà diventare fattibile a livello di costi, ma il Milan sta facendo un lavoro importante per avvicinarsi a Vlahovic. Il Milan, va detto, tiene vive anche altre piste alternative com'è giusto che sia", ha chiosato il giornalista.

