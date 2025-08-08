Calciomercato Milan, Moretto: 'Thiaw-Newcastle? Solo per questa cifra'

La dirigenza rossonera è molto attiva sul calciomercato. Il Milan sta cercando di assicurarsi gli ultimi colpi in entrata per completare la rosa, ma sta anche lavorando ad alcune uscite. Nelle ultime ore circola insistentemente la voce di un interessamento molto concreto del Newcastle per Malick Thiaw. Il difensore tedesco, per il quale il Milan aveva accettato una proposta da 25 milioni da parte del Como, ha voluto rimanere a Milano, convinto di potersi giocare le sue carte. Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri è rimasto impressionato dalle sue doti e lo terrebbe volentieri in rosa. Nel calciomercato, però, non si può mai sapere.