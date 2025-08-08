Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Newcastle su Thiaw: ecco per quanto potrebbe partire

Calciomercato Milan, Moretto: 'Thiaw-Newcastle? Solo per questa cifra'
Calciomercato Milan: Matteo Moretto, via YouTube, ha fatto il punto della situazione di Malick Thiaw, per cui sta spingendo il Newcastle
Redazione PM

La dirigenza rossonera è molto attiva sul calciomercato. Il Milan sta cercando di assicurarsi gli ultimi colpi in entrata per completare la rosa, ma sta anche lavorando ad alcune uscite. Nelle ultime ore circola insistentemente la voce di un interessamento molto concreto del Newcastle per Malick Thiaw. Il difensore tedesco, per il quale il Milan aveva accettato una proposta da 25 milioni da parte del Como, ha voluto rimanere a Milano, convinto di potersi giocare le sue carte. Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri è rimasto impressionato dalle sue doti e lo terrebbe volentieri in rosa. Nel calciomercato, però, non si può mai sapere.

A proposito della situazione di Thiaw, ha parlato Matteo Moretto - esperto di calciomercato - all'interno di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Le parole di Moretto su Thiaw

—  

"Il Newcastle sta cercando un difensore centrale ormai da diverso tempo. Ha provato con Giorgio Scalvini, ma non è riuscito a chiudere l’operazione a causa della resistenza dell’Atalanta. Così è andato alla ricerca di altri profili, fino a tornare su un vecchio pallino: Thiaw. Il difensore del Milan era già stato trattato in passato dal club inglese".

"Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti. Il Newcastle, dopo un primo 'no' ricevuto dal Milan — che considera Thiaw un tassello chiave, soprattutto per Massimiliano Allegri — sta insistendo. Allegri vorrebbe trattenere il giocatore, ma come già detto in precedenza, non esistono incedibili nella rosa del Milan. Con l’offerta giusta, anche Thiaw potrebbe partire".

"Ma qual è questa "offerta giusta"? Da quanto filtra, si aggira attorno ai 40 milioni di euro, bonus compresi. Il Milan proverà a tirare al massimo sul prezzo, con una valutazione che potrebbe spingersi fino ai 40-45 milioni complessivi. Tuttavia, la sensazione è che già 40 milioni totali possano essere sufficienti per aprire alla cessione".

"Ora resta da capire se il Newcastle formalizzerà quanto sta comunicando verbalmente al Milan. Il club inglese crede molto in Thiaw e lo ritiene un rinforzo importante per la propria rosa. Vedremo se nei prossimi giorni arriverà una proposta concreta e scritta, un’offerta considerata davvero 'fuori mercato'. In quel caso, sarà interessante vedere come risponderà il club rossonero".

