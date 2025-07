Calciomercato Milan, Moretto su Jashari: 'C'è molta tensione tra i club'

La versione di Moretto — "Ad oggi in realtà non c'è ancora una risposta definitiva del Bruges al Milan per Jashari, ci sono queste frecciate indirette da parte del Bruges tramite la stampa belga, sicuramente il Bruges nelle ultime ore non è contento, non è soddisfatto, è molto infastidito da come stanno andando le trattative con il Milan".

"Il Bruges ha ripetuto più e più volte che vuole 35 milioni di euro fissi più bonus per arrivare a 40. Il Milan ha offerto 33.5 più bonus, questi bonus si dividono in questo modo: due praticamente molto facili da raggiungere, il Milan pagherebbe 2 milioni di euro di bonus nel caso in cui raggiungesse la qualificazione in Champions almeno una volta nei prossimi cinque anni, quindi insomma comunque 2 milioni facilmente raggiungibili. Il Milan quindi toccherebbe il tetto dei 35 milioni di euro con facilità, poi però gli altri due e mezzo sono difficili".

"Il Bruges ne fa anche quasi una questione di principio, quindi ad oggi non ha risposto ufficialmente al Milan. È infastidito per certe dinamiche della trattativa, però ad oggi la trattativa non è ancora tramontata. Vedremo se questo braccio di ferro porterà ad un lieto fine per quanto riguarda il club rossonero oppure no".

"Però, insomma, il Milan continua a credere nell'operazione Jashari, vedremo insomma se questo tipo di situazione si sbloccherà. Ripeto: ad oggi per il Bruges il valore del ragazzo è superiore rispetto all'offerta fatta dal Milan. Chiaramente c'è molta tensione tra i due club, vedremo se poi dopo la situazione si sbloccherà o meno".