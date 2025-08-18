Calciomercato Milan, Moretto: “Settimana da dentro o fuori per Hojlund”

Matteo Moretto via YouTube ha dato aggiornamenti rispetto al calciomercato del Milan. In particolare, ha parlato di Rasmus Hojlund
Chi affiancherà Santiago Gimenez come centravanti del Milan? Durante questo calciomercato estivo sono stati fatti tanti nomi. Nelle ultime settimane, ha scalato le gerarchie Rasmus Hojlund. Il danese sembra con un piede fuori dal Manchester United. La dirigenza rossonera affonderà il colpo nei prossimi giorni? Di seguito, si riporta il pensiero di Matteo Moretto. Il giornalista sportivo esperto di mercato ha parlato all'interno di un video pubblicato sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano.
Moretto: "Settimana decisiva per Hojlund al Milan"
Le sue parole: "L'altro nome è quello di Rasmus Højlund che è al momento più caldo perchè è semplicemente quello su cui si sta lavorando di più. È più vicino al Manchester United e si è avvicinato anche al giocatore. Credo che questa settimana sia da dentro o fuori per Hojlund".