Calciomercato Milan, Moretto: “Settimana da dentro o fuori per Hojlund”

Chi affiancherà Santiago Gimenez come centravanti del Milan ? Durante questo calciomercato estivo sono stati fatti tanti nomi. Nelle ultime settimane, ha scalato le gerarchie Rasmus Hojlund . Il danese sembra con un piede fuori dal Manchester United . La dirigenza rossonera affonderà il colpo nei prossimi giorni? Di seguito, si riporta il pensiero di Matteo Moretto . Il giornalista sportivo esperto di mercato ha parlato all'interno di un video pubblicato sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano.

Moretto: "Settimana decisiva per Hojlund al Milan"

Le sue parole: "L'altro nome è quello di Rasmus Højlund che è al momento più caldo perchè è semplicemente quello su cui si sta lavorando di più. È più vicino al Manchester United e si è avvicinato anche al giocatore. Credo che questa settimana sia da dentro o fuori per Hojlund".