Calciomercato Milan, Moretto: 'Okafor a Bologna? Solo a titolo definitivo'

Cessione di Okafor: le condizioni del Milan

"Partito Ndoye in direzione Nottingham, sarà Okafor il sostituto di Ndoye a Bologna? Vi ribadisco quanto già raccontato negli ultimi giorni. Settimana scorsa vi ho detto come il Milan stesse cercando e stia continuando a cercare un trasferimento a titolo definitivo per Okafor. In questo momento il Bologna offre solo un prestito, quindi di fatto ad oggi per il Milan o è titolo definitivo o niente, è un aut aut per il club rossonero".