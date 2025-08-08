Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Moretto: “Nessuna trattiva avanzata per Musah”

Calciomercato Milan, Moretto: Musah piace ad Allegri, ma su di lui ci sono anche Napoli e Nottingham Forest. Ecco il punto della situazione
Francesco De Benedittis

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Yunus Musah è un nome caldo nel mercato rossonero.

Il centrocampista americano piace ad Allegri, ma non solo: su di lui ci sono anche l’interesse del Napoli e del Nottingham Forest. Ecco il punto della situazione fatto da Moretto.

Calciomercato Milan, Moretto fa il punto della situazione su Musah

—  

"Per Musah in questo momento non ci sono trattative avanzate con Nottingham Forest e Napoli. Ci sono interessi, è vero. Voglio ribadirvi che Musah piace molto ad Allegri, come Thiaw. Il Milan in questo momento valuta Musah più dei 25M offerti dal Napoli un mese fa" 

Sull'interessamento del Napoli: "L'interessamento del Napoli per Musah parte da lontano. Poi l'operazione Milan-Napoli si è bloccata, non è più andata avanti fino alle firme, ma l'interesse del Napoli è lì, latente e resiste, anche se ad oggi non ci risultano mosse concrete del Napoli per Musah"

Sull'interessamento del Nottingham Forest: "Non ci risulta una trattativa avanzata per Musah da parte del Nottingham Forest. È vero che il Forest considera Musah uno dei profili interessanti per il centrocampo, ma il Milan non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale. Vedremo se nel weekend arriverà"

