Calciomercato Milan, Moretto: “Nessuna trattiva avanzata per Musah”

Calciomercato Milan, Moretto fa il punto della situazione su Musah

"Per Musah in questo momento non ci sono trattative avanzate con Nottingham Forest e Napoli. Ci sono interessi, è vero. Voglio ribadirvi che Musah piace molto ad Allegri, come Thiaw. Il Milan in questo momento valuta Musah più dei 25M offerti dal Napoli un mese fa"