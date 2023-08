Calciomercato Milan – Moretto: “Per l’attacco è stato offerto Jovic”

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, ci sarebbe un nome nuovo per l'attacco del Milan. Il giornalista di 'Relevo', attraverso un post sul proprio profilo 'Twitter', ha rivelato come al club rossonero sia stato offerta Luka Jovic. Da ricordare come il Diavolo, già in passato, avesse seguito l'attaccante serbo. LEGGI ANCHE: Milan, sirene spagnole per Saelemaekers >>>