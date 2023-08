Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Betis interessato a Saelemaekers”

Dalla Spagna riferiscono come il Betis Siviglia sia interessato ad Alexis Saelemaekers, esterno belga in uscita dal Milan

Nella giornata di ieri avevamo anticipato come Alexis Saelemaekers avesse lavorato a parte, con gli esuberi del Milan, mentre il resto della squadra si allenava in vista dell'esordio in campionato contro il Bologna. Un segnale chiaro e forte da parte della società e dell'allenatore, che con l'arrivo di Samuel Chukwueze e Christian Pulisic lo riterrebbero ai margini della rosa.