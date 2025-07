Calciomercato Milan, Moretto: 'Jashari, Bruges infastidito dalle parole di Tare'

"Ora bisogna capire se il Bruges accetterà questa proposta in cui ci sono anche dei bonus che sono facilmente raggiungibili e dunque si può arrivare facilmente a 35 milioni. Il Bruges ha sempre chiesto 35 milioni di euro di base fissa più bonus per arrivare a circa 40 milioni. Bisognerà capire se il club belga, che ne ha fatto anche una questione di principio, accetterà l'ultima offerta del Diavolo".

"Il Bruges è rimasto sorpreso dalle parole del DS Tare a La Gazzetta dello Sport. I belgi non hanno accolto favorevolmente questa pressione mediatica proprio nel giorno della prima partita di campionato. Il Bruges si è molto infastidito per le parole di Tare che ha ammesso di aver fatto il massimo e che questa sarà l'ultima offerta per Jashari. I dirigenti belgi non sono poi nemmeno contenti del comportamento del calciatore che nelle ultime settimane sta facendo di tutto per andare al Milan. Ora i rossoneri si aspettano una risposta a breve da parte del Bruges, già nei primi giorni di questa settimana".