Calciomercato Milan, Moretto: “Hojlund vuole restare allo United, ma …”

Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, nonostante il Milan stia trovando la quadra con il Manchester United per il trasferimento di Rasmus Hojlund in prestito, l’attaccante danese, al momento, non sembra intenzionato a lasciare Manchester.

"Hojlund, ad oggi, continua a voler restare allo United. Fintanto che il club non gli comunicherà ufficialmente di trovarsi una nuova squadra, il giocatore vuole restare e lottare per un posto. Però è da capire la prossima mossa dello United, una volta che ufficializzerà Sesko", ha spiegato Moretto.