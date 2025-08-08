Calciomercato Milan, Moretto: “Hojlund vuole restare allo United, ma …”

Calciomercato Milan, Moretto: "Il Milan studia la formula del prestito con diritto di riscatto per Hojlund"—
Il Milan, nonostante l'attuale volontà del giocatore, continua a lavorare sulla pista Hojlund e potrebbe arrivare a dama con un trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto. Ecco le parole di Moretto:
"Il Milan valuta Hojlund, valuta la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Le possibili cifre potrebbero essere: prestito a 5-6 milioni di euro, con diritto di riscatto tra 35 e 45. Questa potrebbe essere la forbice giusta che il Milan potrebbe offrire."
