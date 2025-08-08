Calciomercato Milan, Moretto: “Hojlund vuole restare allo United, ma …”

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, per Matteo Moretto Rasmus Højlund resiste ma i rossoneri insistono. Ecco la possibile formula del trasferimento
Francesco De Benedittis

Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, nonostante il Milan stia trovando la quadra con il Manchester United per il trasferimento di Rasmus Hojlund in prestito, l’attaccante danese, al momento, non sembra intenzionato a lasciare Manchester.

"Hojlund, ad oggi, continua a voler restare allo United. Fintanto che il club non gli comunicherà ufficialmente di trovarsi una nuova squadra, il giocatore vuole restare e lottare per un posto. Però è da capire la prossima mossa dello United, una volta che ufficializzerà Sesko", ha spiegato Moretto.

Il Milan, nonostante l'attuale volontà del giocatore, continua a lavorare sulla pista Hojlund e potrebbe arrivare a dama con un trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto. Ecco le parole di Moretto:

"Il Milan valuta Hojlund, valuta la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Le possibili cifre potrebbero essere: prestito a 5-6 milioni di euro, con diritto di riscatto tra 35 e 45. Questa potrebbe essere la forbice giusta che il Milan potrebbe offrire."

