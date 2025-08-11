Calciomercato Milan, Moretto: “Fatta per Bondo in prestito alla Cremonese”

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha annunciato che sono stati firmati i documenti per Bondo in prestito dal Milan alla Cremonese

Warren Bondo a breve sarà un giocatore della Cremonese. Il centrocampista del Milan, che ha svolto con la squadra di Allegri il precampionato, è pronto ad approdare ai grigiorossi in prestito secco. Lo ha confermato via X Matteo Moretto, esperto di calciomercato. Ecco il suo post.