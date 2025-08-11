Warren Bondo a breve sarà un giocatore della Cremonese. Il centrocampista del Milan, che ha svolto con la squadra di Allegri il precampionato, è pronto ad approdare ai grigiorossi in prestito secco. Lo ha confermato via X Matteo Moretto, esperto di calciomercato. Ecco il suo post.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Moretto: “Fatta per Bondo in prestito alla Cremonese”
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, Moretto: “Fatta per Bondo in prestito alla Cremonese”
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha annunciato che sono stati firmati i documenti per Bondo in prestito dal Milan alla Cremonese
Tutto fatto per Bondo alla Cremonese—
Le sue parole: "Warren Bondo alla Cremonese in prestito secco, documenti firmati".
LEGGI ANCHE: Tzolis: “Jashari al Milan può spostare gli equilibri, lo vedo come Xhaka” | ESCLUSIVA PM>>>
Arrivato a gennaio dal Monza, Bondo viene mandato già in prestito per garantirgli minuti. Nella neopromossa Cremonese, infatti, il centrocampista potrebbe trovare molto spazio e diventare uno dei protagonisti della squadra. Il Milan, dopo un anno di esperienza, sarà pronto a riaccoglierlo a giugno 2026. Nell'accordo, infatti, non è incluso alcun tipo di diritto di riscatto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA