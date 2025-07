Calciomercato Milan, Moretto fa il punto completo sulle uscite

"Morata è davvero nervosissimo, c'è grandissima tensione. Morata sta facendo di tutto per farsi liberare in direzione Como ma non c'è ancora il via libera del Galatasaray che si sta impuntando con lui. Quindi occhio a questa situazione perché Morata sta provando in tutti i modi a lasciare il Galatasaray, a lasciare la Turchia per approdare al Como. Il Galatasaray, però, non dà il via libera quindi la situazione è ancora ferma".