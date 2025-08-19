Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Moretto: “Ecco quando Okafor volerà per Leeds”

Calciomercato Milan, Moretto svela il viaggio di Okafor verso Leeds: tutte le novità sul trasferimento dell'attaccante svizzero
Francesco De Benedittis

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto sul proprio profilo X, il volo di Noah Okafor verso Leeds, città della sua prossima squadra, è già stato fissato. Secondo Moretto, la partenza è prevista per oggi pomeriggio, quindi già in giornata l’attaccante svizzero arriverà in Inghilterra

Domani Okafor sosterrà le visite mediche, prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Leeds. Al Milan andranno 21 milioni, bonus compresi. Ecco le parole dell’esperto Matteo Moretto: "Nel tardo pomeriggio Noah Okafor partirà per Leeds".

