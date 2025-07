Matteo Moretto e Fabrizio Romano, tramite X, hanno comunicato che la trattativa per Emerson Royal dal Milan al Flamengo è in chiusura

Il calciomercato del Milan sembra entrare nel vivo. Igli Tare è rimasto a Milano e non è partito insieme alla squadra per la tournée proprio per occuparsi a tempo pieno del calciomercato. In queste ore sembra si stiano sbloccando molte operazioni in uscita. Questo sarebbe molto importante poiché permetterebbe di avere risorse per investire su alcuni giocatori che andrebbero a completare la rosa da mettere nelle mani di Massimiliano Allegri.