Calciomercato Milan, Moretto e Romano: 'Boniface, agente atteso in Italia'

" L’agente di Victor Boniface è atteso oggi in Italia per trattare con il Milan", ha scritto Moretto in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. "Il club rossonero ha già raggiunto un accordo con il Bayer Leverkusen per un prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro. Affare in chiusura ".

Nella stagione 2023-2024, quella in cui il Bayer Leverkusen in Germania ha vinto tutto, perdendo soltanto la finale di Europa League contro l'Atalanta, Boniface aveva realizzato 21 gol e fornito 10 assist in 34 partite. Nell'ultima annata, caratterizzata invece da tanti infortuni, per lui 11 gol e 2 assist in 27 partite.