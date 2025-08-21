Pianeta Milan
Calciomercato Milan: Boniface, ci sono sviluppi. Le ultime di Moretto e Romano

Calciomercato Milan, Moretto e Romano: 'Boniface, agente atteso in Italia'
Victor Boniface si avvicina sempre di più al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Le ultime news dagli esperti del settore
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan sembra aver individuato in Victor Boniface, classe 2000, centravanti nigeriano del Bayer Leverkusen, il rinforzo ideale per l'attacco della formazione di Massimiliano Allegri in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, le ultime notizie su Boniface

Matteo Moretto e Fabrizio Romano, giornalisti sportivi esperti del settore, hanno fornito gli ultimi aggiornamenti sull'imminente approdo dell'attaccante africano a Milanello attraverso i loro canali social ufficiali.

"L’agente di Victor Boniface è atteso oggi in Italia per trattare con il Milan", ha scritto Moretto in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. "Il club rossonero ha già raggiunto un accordo con il Bayer Leverkusen per un prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro. Affare in chiusura".

Gli ha fatto eco così Romano, sempre su 'X'. "L'agente di Victor Boniface oggi in viaggio verso l'Italia per colloqui con il Milan. Raggiunto l'accordo tra club per il prestito iniziale con clausola di riscatto di 30 milioni di euro dal Bayer Leverkusen".

Nella stagione 2023-2024, quella in cui il Bayer Leverkusen in Germania ha vinto tutto, perdendo soltanto la finale di Europa League contro l'Atalanta, Boniface aveva realizzato 21 gol e fornito 10 assist in 34 partite. Nell'ultima annata, caratterizzata invece da tanti infortuni, per lui 11 gol e 2 assist in 27 partite.

