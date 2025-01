Il Milan Futuro sta mettendo in atto una piccola rivoluzione grazie al calciomercato , visto che la squadra ha bisogno di rinforzi per evitare la retrocessione in Serie D. Spazio dunque a innesti provenienti dalla Serie B come la punta Andrea Magrassi (preso dal Cittadella) e il centrale Michele Camporese (prelevato dal Cosenza). Sono arrivati anche Ianesi e Quirini . I rossoneri, però, potrebbero perdere qualche giovane in futuro. Matteo Moretto , esperto di calciomercato , ha rivelato il futuro di un giovane del Milan .

"Hugo Cuenca 99% non rinnova col Milan e andrà via a zero, che io sappia lui preferirebbe la Spagna". Così l'esperto di calciomercato risponde a una possibile proposta fatta sui social di inserire il giovane attaccante rossonero nell'affare Santiago Gimenez con il Feyenoord. Hugo Cuenca ha giocato 9 partite con il Milan Futuro in Serie C, senza assist e senza gol. Il giocatore è stato fermato anche dagli infortuni in questa stagione. E' un esterno classe 2005.