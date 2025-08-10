Calciomercato Milan, Moretto: 'Comuzzo primo in lista per il dopo Thiaw'

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Pietro Comuzzo è il primo della lista per sostituire Malick Thiaw. Lo afferma Matteo Moretto su 'YouTube'
È ormai chiusa l'operazione in uscita di Malick Thiaw al Newcastle. Nonostante l'ottimo precampionato disputato e il gradimento di Allegri, la dirigenza rossonera non ha saputo resistere all'importante offerta degli inglesi: 35 milioni + 5 di bonus. A questo punto, gli uomini mercato del Milan devono intervenire sul calciomercato per assicurarsi un sostituto che sia all'altezza del centrale tedesco.

La versione di Matteo Moretto: "Comuzzo il primo nome"

In queste ore si sono fatti tantissimi nomi di profili graditi ai rossoneri. Ecco la versione di Matteo Moretto - esperto di calciomercato - che si è espresso tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano.

Le sue parole: "Allegri vuole un difensore centrale, preferibilmente italiano. Il Milan vuole completare il reparto con un calciatore che possa dare garanzie tecniche, fisiche, di rendimento anche in ottica futura e non solo per il presente. Ad oggi ribadisco un concetto. Il primo nome, che il Milan già prima di chiudere per Thiaw al Newcastle aveva contattato, è quello di Pietro Comuzzo della Fiorentina. Vedremo se nel corso della settimana i dialoghi potranno accelerare, potranno evolversi".

"Vi posso semplicemente dire che da quando Thiaw è partito destinazione Inghilterra (tra l'altro tra oggi e domani viaggerà e svolgerà le visite mediche), c'è stata una miriade di offerte. Tanti difensori centrali sono stati proposti al Milan per sostituire e rimpiazzare Thiaw. Però, insomma, il Milan vuole decidere con calma, ma con fermezza. Con calma, tra virgolette, perché mi aspetto che nel corso della prossima settimana si arrivi al dunque, ma ribadisco che uno dei primi, anzi il primo ad essere stato contattato è stato Pietro Comuzzo".

