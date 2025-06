Calciomercato Milan, Morata vuole lasciare ora il Galatasaray: le ultime

La formula del trasferimento? Prestito oneroso (6 milioni di euro) fino al 15 gennaio 2026, data in cui dovrebbe scattare l'obbligo di riscatto per 8 milioni di euro. Nel caso in cui, però, i turchi volessero prolungare il prestito fino al 10 giugno 2026, il riscatto diventerebbe di 9 milioni di euro.