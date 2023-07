Calciomercato Milan – Morata tentato dall’Al-Ettifaq? Ecco l’offerta

"Al-Ettifaq ha fatto una proposta ufficiale di € 40 milioni netti più € 10 milioni di bonus alla firma per Álvaro Morata. Ci sta pensando. Interessato anche il Milan". Dei numeri che sono totalmente fuori mercato per il Milan. I rossoneri dovranno puntare sull'eventuale voglia dello spagnolo di giocare ancora in Europa e in Champions League.