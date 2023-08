Morata: “Auguro il meglio a Mourinho, ma non penso alla Roma”

In questa sessione di calciomercato Morata, obiettivo anche del Milan, ha chiuso le porte alla Roma augurando il meglio a José Mourinho

Alvaro Morata è ancora oggi uno degli argomenti più discussi e caldi del calciomercato. Numerose squadre italiane hanno mostrato un grande interesse per lo spagnolo, tra cui Juventus, Milan, Inter e Roma.

L'attaccante milita nell'Atletico Madrid guidato da Diego Pablo Simeone. Il classe '92 sembrerebbe intenzionato a tornare in Serie A, ma parecchi ostacoli come la clausola dei Colchoneros e l'elevato ingaggio percepito non fanno decollare la trattativa.