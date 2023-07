Calciomercato Milan – Morata obiettivo concreto dei rossoneri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alvaro Morata rimane l'obiettivo concreto del Milan per questa sessione di mercato

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alvaro Morata rimane l'obiettivo concreto del Milan per questa sessione di mercato. L'attaccante spagnolo sarebbe visto come il profilo ideale per il reparto offensivo rossonero e i contatti con l'Atletico Madrid continuerebbero senza sosta.