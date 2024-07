Calciomercato Milan – Per Morata un solo ostacolo: ecco di che si tratta

Calciomercato Milan , i rossoneri continuano con il lavoro in attacco. Il primo obiettivo del Diavolo resterebbe comunque Joshua Zirkzee , nonostante tutte le difficoltà. Per questo il Milan starebbe provando a chiudere il colpo per Alvaro Morata . Ecco il punto da 'La Gazzetta dello Sport'.

Calciomercato Milan - Morata contatti positivi. Resta da risolvere una cosa

La rosea ricorda il prezzo di Morata, vista la clausola: 13 milioni circa. Costo alla portata del Milan, così come l’ingaggio da 5,5. I contatti con gli agenti sono stati positivi e i conti tornerebbero ma non è tutto. Resterebbe da capire la posizione e la voglia di Morata. Che oggi ha un unico desiderio: potersi concentrare sull’Europeo in corso. In data 2 luglio Morata aveva caricato un post Instagram in cui giurava fedeltà all’Atletico. Così Alvaro aveva allontanato le voci di un trasferimento in Arabia, dove l’Al Qadisiyah lo avrebbe coperto d’oro. In caso di chiamata del Milan, Morata potrebbe cambiare idea? Possibile secondo la rosea. Vedremo se lo spagnolo sarà un colpo di calciomercato dei rossoneri. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Non solo Rabiot: doppio colpo dalla Juventus?