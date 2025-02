Calciomercato Milan, Morata era ad un passo dall’Arsenal: ma poi …

Alvaro Morata, nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, ha lasciato il Milan per trasferirsi al Galatasaray, anche se sarebbe stato ad un passo dall'Arsenal. A riferirlo sono stati i colleghi del 'The Athletic'. Come noto, infatti, l'attaccante spagnolo, che non ha mai trovato la scintilla né con Paulo Fonseca né con Sérgio Conceicao, ha deciso di dare il via ad una nuova parentesi della propria carriera. Dietro a questa decisione, a quanto pare, una differenza di vedute con il tecnico lusitano. In ogni caso l'ex Juventus non aveva nemmeno mai convinto soprattutto per l'aiuto in fase realizzativa.