Álvaro Morata , attaccante che il Milan aveva acquistato per 13 milioni di euro nel calciomercato estivo 2024 , ha subito lasciato i rossoneri, con 6 gol in 25 partite , nella seguente sessione invernale per trasferirsi al Galatasaray . In un'intervista a 'El Larguero', su 'Cadena SER' ha parlato del suo difficile periodo in rossonero "avrei dovuto riflettere di più sul lasciare o meno l’Atlético Madrid". Ecco le ultime sul suo futuro.

Calciomercato Milan, Morata sicuro sul futuro al Galatasaray. Plusvalenza in arrivo?

Alvaro Morata, come scrive Calciomercato.com, si sentirebbe sicuro di rimanere al Galatasaray: il club turco ha già versato nelle casse del Milan 6 milioni di euro per il prestito e può riscattarlo entro il 15 gennaio 2026 per 8 milioni di euro, pagabili in sei rate. Prestito che può essere allungato fino al 30 giugno 2026. Se il Galatasaray decidesse di acquistarlo entro il 10 giugno 2026, il costo sarebbe di 9 milioni di euro, sempre rateizzabili in sei pagamenti. Nell'ultimo caso, il Milan chiuderebbe una plusvalenza di 2,55 milioni di euro.