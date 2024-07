Calciomercato Milan – La palla passa a Morata: la data della decisone

Alvaro Morata, attaccante spagnolo in forza all'Atletico Madrid con un passato alla Juventus, è finito nel mirino del Milan. Nel contratto dell'ex bianconero è presente una clausola rescissoria pari a 13 milioni di euro, cifra alla portata delle casse rossonere. Ora la palla potrebbe passare nelle mani dello stesso Morata, ma la decisione potrebbe non essere imminente.