Calciomercato Milan, Morata al Como: depositato il contratto in Lega

Calciomercato Milan, capitolo uscite. Ormai è ufficiale: Alvaro Morata passa al Como. La società ha depositato il contratto in Lega Calcio

Ormai è ufficiale: Alvaro Morata è un nuovo giocatore del Como. Il giornalista sportivo di Sky Gianluca di Marzio - esperto di calciomercato - ha annunciato che la società lariana ha appena depositato il contratto in lega. Si tratta di un'altra cessione sul mercato per il Milan.