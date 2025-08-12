Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Morata al Como: depositato il contratto in Lega

Calciomercato Milan, capitolo uscite. Ormai è ufficiale: Alvaro Morata passa al Como. La società ha depositato il contratto in Lega Calcio
Redazione PM

Ormai è ufficiale: Alvaro Morata è un nuovo giocatore del Como. Il giornalista sportivo di Sky Gianluca di Marzio - esperto di calciomercato - ha annunciato che la società lariana ha appena depositato il contratto in lega. Si tratta di un'altra cessione sul mercato per il Milan.

Ecco l'annuncio del giornalista via X sul trasferimento dell'attaccante spagnolo che ha trascorso i suoi ultimi mesi in prestito in Turchia, nelle fila del Galatasaray.

Le sue parole: "Como, depositato il contratto di Alvaro Morata". Rimaniamo, ora, dunque, in attesa dei comunicati dei rossoneri e dei lariani.

